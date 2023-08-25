В Крыму задержали вербовщиков «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму задержали шестерых членов запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. По данным чекистов, они распространяли среди крымчан террористическую идеологию и занимались вербовкой мусульман полуострова.

По местам их жительства во время обысков силовики обнаружили значительное количество запрещенных в РФ пропагандистских материалов, средств связи, электроники, а также крупную сумму иностранной валюты.

«Следователями УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела»,— уточнили в ЦОС ФСБ. По информации источников «Ъ», подозреваемых задержали 24 августа в Бахчисарае и Бахчисарайском районе Крыма. В отношении них завели уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 (подготовка к насильственному захвату власти).

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил за участие в «Хизб ут-Тахрир» к 13 годам колонии строгого режима пятерых крымчан: Эрфана Османова, Сейрана Муртазу, Джемиля Гафарова, Алима Каримова и Сервета Газиева, а крымчанина Раифа Февзиева к 17 годам в колонии строгого режима.

Александр Дремлюгин, Симферополь