Дела о взыскании зарплатных долгов с клуба «Зенит-Ижевск» прекратили в Российском футбольном союзе

Российский футбольный союз прекратил три дела в отношении ФК «Зенит-Ижевск» из столицы Удмуртии о взыскании долгов о заработным платам. Согласно информации, представленной на сайте союза, производства прекратили по заявлениям футболистов Дениса Кравченко, Алексея и Виктора Грязина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Зенит-Ижевск» Фото: пресс-служба «Зенит-Ижевск»

Напомним, по итогам интегральной оценки всех профессиональных клубов республики «Зенит-Ижевск» занял последнее место. Было принято решение провести перезагрузку клуба и повысить его эффективности. В июле министр спорта Удмуртии объявил о неучастии «Зенит-Ижевск» в первенстве России. Позднее стало известно, что клуб имеет задолженность перед футболистами, выплатить которую руководство команды не может. Причина — отсутствие средств.