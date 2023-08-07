Руководство ФК «Зенит-Ижевск» не может выплатить долг перед футболистами

ФК «Зенит-Ижевск» в Удмуртии имеет задолженность перед футболистами, выплатить которую руководство команды не может. Причина — отсутствие средств, заявил директор футбольного клуба Алексей Ширяев. Об этом пишет «Metro».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Зенит-Ижевск» Фото: пресс-служба «Зенит-Ижевск»

Так, по слова господина Ширяева, в бюджет клуба деньги должны были поступить в начале 2023 года по отдельному распоряжению правительства Удмуртии, однако подписание документа «всячески затягивается».

«К слову, никакого бюджета в размере 55 млн руб., о котором пишут СМИ, у нас не было, на деле цифра гораздо ниже. Думаю, у нас был самый маленький бюджет среди всех клубов Второго дивизиона. Несмотря на это, нас взяли и закрыли одним росчерком пера»,— рассказал Алексей Ширяев.



При этом, как отметил директор футбольного клуба, перед ижевским «Зенитом» стояла цель «попасть в десятку», но команде удалось занять восьмое место в турнирной таблице. «Что касается воспитанников, у нас их около 50%. Покажите мне хоть одну команду, где играют только местные. При этом мы вернули воспитанников "Зенита", которые выступали за другие клубы, начали привлекать много молодых парней и из нашей академии»,— отметил господин Ширяев.

«Почему тренер приезжий? Так ни у одного из местных свободных специалистов нет необходимой лицензии "А-УЕФА", чтобы возглавлять профессиональный клуб»,— рассказал директор ФК «Зенит-Ижевск».



Посещаемость матчей, по словам Алексея Ширяева, объясняется низкой категорией арендуемого стадиона, в результате чего команда не имеет права играть в вечернее время. «Но даже 451 человек на трибунах — это больше, чем у некоторых клубов Первой лиги. Мы наняли телерадиокомпанию, которая в хорошем качестве снимает игры, поэтому в интернете у нас очень много просмотров»,— подчеркнул директор клуба.

Напомним, ранее министр по физической культуре и спорту республики Денис Парахин в интервью «Ъ-Удмуртия» рассказал том, что футбольная команда «Зенит-Ижевск» на какое-то время может перейти на лигу ниже. Минспорт Удмуртии хочет провести качественную перезагрузку клуба, чтобы повысить его эффективность и увеличить долю местных игроков. По итогам интегральной оценки всех профессиональных клубов республики «Зенит-Ижевск» занял последнее место.

Подробнее об ожидаемых переменах в клубах, финансировании и перспективах ремонта стадиона «Зенит» читайте в материале «Ключевая задача — это перезагрузка клуба».