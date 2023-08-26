Как сложилась дальнейшая судьба Кларка Улофссона

Улофссон был первоначально осужден за соучастие в захвате заложников, но добился отмены приговора через апелляционный суд. При этом он должен был отбыть до конца срок по прошлому приговору.

Через год после событий в банке Кристин Энмарк начала с ним переписываться. Во время его 24-часового отпуска из тюрьмы для встречи с адвокатом они встретились. Дважды Кристин навещала его в тюрьме. Затем они расстались по его инициативе.

В марте 1975 года Улофссон бежал из тюрьмы, в апреле ограбил банк в Копенгагене. В марте 1976-го ограбил отделение банка Handelsbanken в Гетеборге. Сумма похищенного — 930 тыс. крон — стала рекордной в истории Швеции. Улофссона арестовали в тот же день, но обнаружить удалось лишь около четверти похищенных денег.

Он был приговорен к восьми годам тюрьмы, три недели спустя снова бежал, вскоре был пойман.

В 1979 году Улофссон получил право на постоянные отпуска для учебы на факультете журналистики Стокгольмского университета. Он снова сблизился с Кристин Энмарк. Она хотела родить от него ребенка, но беременность оказалась внематочной. Во время учебы он стажировался в газете Arbetaren. Во время отпуска летом 1980 года подрался и получил новый приговор — два с половиной года тюрьмы.

В период заключения он женился на жительнице Бельгии Марийке Демуйнк. Выйдя на свободу в 1983 году, переехал к жене в Бельгию. В ноябре 1984-го был арестован за контрабанду амфетамина и приговорен к десяти годам лишения свободы. После выхода на свободу он сменил имя на Даниэль Демуйнк. В 1996 году его ненадолго задерживали в Осло по подозрению в подготовке ограбления банка и в Стокгольме за пьяную езду. В 1999-м Улофссон был приговорен в Дании к 14 годам тюрьмы за контрабанду амфетамина, вышел на свободу в 2005-м. В 2009 году суд в шведском Линчепинге приговорил его к девяти годам тюрьмы за попытку контрабанды крупной партии амфетамина и марихуаны из Нидерландов, к которым добавилось еще пять лет по старому условному приговору. Наказание он отбывал в тюрьмах Швеции и Бельгии.

30 июля 2018 года Улофссон вышел на свободу. В настоящее время он живет в Швеции.

В 2022 году на стриминговом сервисе Netflix вышел основанный на событиях его жизни сериал «Кларк». Четвертая серия посвящена событиям в банке на площади Норрмальмсторг.