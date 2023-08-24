Лавров: вторжение ЭКОВАС в Нигер не пойдет никому на пользу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что военное вторжение сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер «не пойдет никому на пользу» и станет разрушительным для тысяч людей. Об этом министр сказал во время пресс-конференции на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров во время пресс-конференции в Йоханнесбурге

Фото: Alet Pretorius, Reuters Сергей Лавров во время пресс-конференции в Йоханнесбурге

Фото: Alet Pretorius, Reuters

На вопрос журналистов о возможной интервенции сил ЭКОВАС в Нигер глава МИД России ответил, что военное вмешательство будет разрушительно для всех стран региона. Господин Лавров напомнил, что некоторые участники ЭКОВАС готовы противодействовать вторжению и не желают развития такого сценария.

Сергей Лавров также напомнил о гражданской войне в Ливии в 2011 году. «Сахаро-Сахельская зона в Африке от терроризма страдает, начиная с 2011 года, когда НАТО развалила Ливию, разрушила ливийское государство, поддерживая террористов, которых они против Муамара Каддафи науськивали. И потом, когда Ливия перестала существовать, когда стала черной дырой, проходным двором, через нее на север миллионы нелегальных мигрантов ринулись, а на юг те самые бандиты, которых Запад использовал для свержения режима Каддафи»,— напомнил министр (цитата по ТАСС).

Господин Лавров отметил, что часть общества в африканских странах недовольна взаимоотношениями с Западом. «И вот то, что называется переворотами, произошло и в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо. Я не могу исключать, что определенная часть общества, а в данном случае военная, видит, что система взаимоотношений с Западом, которую правители соответствующих стран выстроили и которой они довольны лично, не помогает решать проблемы всего населения»,— добавил господин Лавров.

В минувшую субботу, 19 августа, делегация ЭКОВАС встретилась с военным нигерийским руководством во главе с генералом Абдурахманом Тчиани. Тогда господин Тчиани заявил, что переходный период передачи власти может продлиться до трех лет и «любое военное вмешательство в дела страны будет считаться оккупацией». Новую власть в Нигере поддержали Мали и Буркина-Фасо, где в руководстве страны также находятся мятежники. Власти этих государств будут приравнивать интервенцию в Нигер к нападению и на их страны. Руководство Алжира не поддержало путч, но выступило против военного вмешательства.

18 августа, за день до переговоров, представитель ЭКОВАС Абдель Фаттах Мусах заявил, что «день возможной интервенции определен». Дату начала операции Мусах не назвал, но отметил, что ее начнут в том случае, «если все другие варианты решения проблемы не дадут результатов».

Петр Бузлаев