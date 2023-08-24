Лавров исключил постоянное членство Германии и Японии в Совбезе ООН

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что о вхождении Германии и Японии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН не может быть и речи. Он считает, что эти страны не привнесут ничего нового в дискуссии организации, поскольку представляют интересы США. Он указал на необходимость расширения состава Совбеза за счет развивающихся стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России

Совет Безопасности — один из пяти главных органов ООН. Его постоянные члены — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Еще 10 непостоянных членов избираются Генассамблей ООН на двухлетний период. Пять из десяти могут быть переизбраны ежегодно.

«Не может быть и речи о том, чтобы Германия и Япония присоединились к Совету Безопасности на постоянной основе, тем самым лишь усугубив несправедливость. Тогда как более трети нынешнего состава представляют страны так называемого золотого миллиарда. А остальные восемь миллиардов в общем-то, конечно, недопредставлены»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции в Йоханнесбурге (цитата по ТАСС).

Министр заявил, что Россия давно призывает к реформе ООН, которая бы способствовала адаптации к развитию мира, науки и технологий. По его словам, дискуссии о справедливости и демократизации усложняются тем, что «из 15 членов Совета Безопасности 6 представляют лагерь США». Он указал, что заявки на постоянное членство в Совбезе уже внесли Индия и Бразилия.

Япония и Германия претендуют на место в постоянном составе Совета Безопасности ООН несколько лет. Однако члены Совбеза не пришли к соглашению по этому вопросу. Россия настаивала на расширении состава только на основе «достижения широкого согласия». 5 сентября откроется 78-я сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров.

Лусине Баласян