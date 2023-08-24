Польша увеличит военные расходы в 2024 году на 15%

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в 2024 году на военные расходы — финансирование армии и усиление государственной границы — выделят более 158 млрд злотых ($38,1) из бюджета страны. Это на 15,2% больше, чем в 2023 году — 137,1 млрд злотых ($33,1 млрд).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Несмотря на множество кризисов, нам удалось найти доходы на этот год. Если посмотреть на картину всего бюджета, я бы обратил внимание на три основных столпа. Первое — это широко понимаемая физическая безопасность — безопасность наших границ и финансирование нашей армии»,— сказал господин Моравецкий по итогам заседания правительства. Его слова приводит канцелярия премьера.

В начале июля из-за переброски наемников ЧВК «Вагнер» в Белоруссию Польша решила отправить на границу 1 тыс. военных и около 200 единиц техники. Затем число военных на границе увеличили до 2 тыс. Также польское правительство объявило о создании новых подразделений и воинских частей.

В частности, саперный батальон создадут в городе Августов в Сувалкском коридоре: он располагается между Белоруссией и Калининградской областью России. Матеуш Моравецкий утверждал, что более сотни наемников ЧВК «Вагнер» передвигаются к Сувалкскому коридору с целью подготовки к «гибридному» нападению.

Лусине Баласян