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Коммерсантъ FM
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На предвыборные теледебаты в Кузбассе не пришел ни один участник

Запланированные на 24 августа телевизионные дебаты кандидатов в депутаты законодательного собрания Кемеровской области на телеканале «Россия 1» пришлось отменить. На них не пришел ни один из заявленных участников — ни представитель КПРФ, ни представитель ЛДПР.

«В студию никто не пришел, поэтому эфир продолжит тематическое вещание»,— сообщил телезрителям ведущий эфира Андрей Торопов.

Как выяснил «Ъ», Екатерина Грунтовая, которая возглавляет список КПРФ, в это время встречалась с избирателями. Представитель ЛДПР, по словам руководителя кемеровского отделения партии Кирилла Правдина, тоже был занят — участвовал с прибывшим в регион лидером ЛДПР Леонидом Слуцким в предвыборных мероприятиях.

В избирательных штабах партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» заверили «Ъ», что кандидаты от них будут участвовать в запланированных дебатах.

Выборы в заксобрание Кузбасса пройдут 8–10 сентября. Из 46 депутатов 23 избираются в одномандатных округах, 23 — по партийным спискам.

Игорь Лавренков, Кемерово

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