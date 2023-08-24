Участки Люблинско-Дмитровской линии и МЦК закроют 26 августа

Участок между станциями «Петровско-Разумовская» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы будет закрыт с 26 по 28 августа включительно. Также 26 августа будет недоступен участок Крымская—Хорошево МЦК, следует из графика ремонтов и закрытий на сайте столичного метрополитена. Движение восстановят 27 августа.

Участок Люблинско-Дмитровской линии закроют в связи с интеграцией новых станций. Участок Крымская—Хорошёво будет закрыт для входа и выхода пассажиров из-за строительства пересадки с D1 на D4 на транспортном узле «Тестовская». На остальном участке интервалы составят 8 минут.

Милена Костерева