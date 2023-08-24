Летевший из Сочи в Екатеринбург самолет сел в Минеральных Водах

Самолет, следовавший по маршруту Сочи--Екатеринбург, подал сигнал тревоги и совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Об этом рассказали ТАСС сотрудники авиационных служб.

«Самолет, следовавший из Сочи в Екатеринбург, сообщил о нештатной ситуации в полете и запросил экстренную посадку, которая прошла благополучно в Минеральных Водах»,— сообщили агентству.

Самолет подал сигнал тревоги в небе над Каспийским морем после около часа полета. В пресс-службе «Уральских авиалиний» подтвердили, что самолет Airbus A321 сел в Минеральных Водах. Угрозы пассажирам не было. В пресс-службе добавили, что экипаж принял решение преждевременно посадить самолет для детальной оценки неисправности.

Анастасия Ларина