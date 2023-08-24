Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосгорсуд смягчил приговор админам каналов за вымогательство у Канделаки

Московский городской суд на один год снизил срок наказания трем бывшим администраторам Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle по делу о вымогательстве. Теперь им назначено не восемь, а семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отменены дополнительное наказание в виде штрафов и арест, наложенный на деньги фигурантов дела, говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Хамовнический суд Москвы приговорил Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко к восьми годам колонии в конце мая. Им также был назначен штраф в размере 500 тыс. руб. каждому. Они признаны виновными в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) 470 тыс. руб. у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко и его жены телеведущей Тины Канделаки.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Администраторы не согласились со следствием».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...