Мосгорсуд смягчил приговор админам каналов за вымогательство у Канделаки

Московский городской суд на один год снизил срок наказания трем бывшим администраторам Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle по делу о вымогательстве. Теперь им назначено не восемь, а семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отменены дополнительное наказание в виде штрафов и арест, наложенный на деньги фигурантов дела, говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Хамовнический суд Москвы приговорил Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко к восьми годам колонии в конце мая. Им также был назначен штраф в размере 500 тыс. руб. каждому. Они признаны виновными в вымогательстве (ст. 163 УК РФ) 470 тыс. руб. у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко и его жены телеведущей Тины Канделаки.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Администраторы не согласились со следствием».

Леонид Уварчев