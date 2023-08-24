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Коммерсантъ FM
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Главу общества российско-армянской дружбы не пустили в Армению

Пограничная служба аэропорта Еревана Звартноц ночью 24 августа не пустила в страну главу российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. Об этом он сам сообщил ТАСС.

По словам Виктора Кривопускова, его объявили в Армении нежелательной персоной, а также забрали в аэропорту паспорт. «Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что если границу мне не открывают, паспорт не возвращают... Сказали, возвращайтесь в Москву сегодня же»,— рассказал он.

В прошлом Виктор Кривопусков был главой представительства Россотрудничества в Армении (2009-2013 годы), а также советником российского посольства в Армении. По данным ArmenianHouse.org, в 1990-1991 годах он возглавлял штаб следственно-оперативной группы МВД СССР в Нагорно-Карабахской автономной области, занимался разрешением межнациональных конфликтов.

Анастасия Ларина

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