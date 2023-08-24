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Коммерсантъ FM
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РБК: падение джета Пригожина поручено следователю по делам о крушении SSJ 100 и гибели главы Total

Крушение самолета Пригожина поручено следователю по делу о гибели главы Total

Дело о крушении бизнес-джета Embraer Legacy 600, в списках пассажиров которого был Евгений Пригожин, поручено следователю главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ивану Сибулу, сообщил источник РБК. Господин Сибула известен как следователь громких дел о крушении самолетов. Среди них — авиакатастрофа в аэропорту Внуково в 2014 году, в которой погиб тогда глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери, и крушение SSJ 100 в 2019 году в Шереметьево.

Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy

Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Место падения частного бизнес-джета Embraer Legacy

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Самолет Embraer Legacy 600, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер», разбился накануне, 23 августа в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находились 10 человек, в том числе основатели ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. 23 июня они предприняли в РФ попытку мятежа.

В 2014 году бизнес-джет Dassault Falcon 50EX с главой Total и тремя членами экипажа столкнулся со снегоуборочной машиной, которая выехала на взлетную полосу. К срокам были приговорены пять человек, трое из них были амнистированы, один — отпущен в связи с истечением срока давности, один — вышел из колонии через несколько месяцев после приговора условно-досрочно.

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При крушении SSJ 100 в 2019 году погиб 41 человек. Самолет сгорел после аварийной посадки. СКР обвинил в произошедшем командира Дениса Евдокимова (ч. 3 ст. 263 УК). Пилот не признал вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

Леонид Уварчев

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