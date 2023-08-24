Николай Колесов, банк «Зенит» и Зеленодольское ПКБ попали под санкции Канады

Бенефициар казанского завода «Элекон», генеральный директор АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов включен в обновленный санкционный список Канады наряду с еще тремя физическими и 29 юридическими лицами из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Также под санкции попал принадлежащий «Татнефти» московский банк «Зенит» и АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», в котором, по данным «СПАРК- Интерфакс», по состоянию на октябрь 2019 года Объединенная судостроительная компания владела 25% акций, остальная доля принадлежала минземимущества Татарстана.

В решении властей Канады говорится, что оно принято исходя из мнения, что «действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису».

Всего сейчас в санкционном списке Канады 448 лиц.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"