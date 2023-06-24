Детские лагеря довели до санкций

Два члена правительства Татарстана включены в новый санкционный список Евросоюза из-за участия в «незаконной депортации украинских детей». В ЕС считают, что вице-премьер республики Лейла Фазлеева и министр по делам молодежи Ринат Садыков занимаются «надзором за лагерями республики», куда могли быть отправлены несовершеннолетние из Украины. Власти республики решения ЕС не комментируют. По мнению экспертов, если чиновники Татарстана «не собирались покупать недвижимость в Испании или Франции, то им эти санкции по барабану», а для карьеры в России это «даже плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Татарстана Фото: пресс-служба правительства Татарстана

Под ограничения Евросоюза в рамках 11-го пакета санкций против России попали два члена кабмина Татарстана — 48-летняя вице-премьер Лейла Фазлеева и 37-летний министр по делам молодежи Ринат Садыков. Документ опубликован на официальном сайте ЕС.

Как считают в Евросоюзе, госпожа Фазлеева и Ринат Садыков способствовали «незаконной депортации украинских детей в лагеря, расположенные в регионе». Речь идет в том числе о лагере «Мирас» в Айше Зеленодольского района республики. На официальных страницах «Мираса» в соцсетях сказано, что это «первый этнокультурный лагерь республики», целью которого является «содействие национально-культурному развитию представителей народов, проживающих» в Татарстане. По данным ЕС, Ринат Садыков и Лейла Фазлеева занимались «планированием, составлением бюджета и надзором за лагерями в Татарстане», которые принимали группы детей из Украины. Таким образом, члены правительства Татарстана ответственны «за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», считают европейские чиновники.

Напомним, Ринат Садыков возглавил министерство по делам молодежи Татарстана в начале января этого года. До этого в течение пяти лет он был заместителем министра, еще ранее руководил студенческими стройотрядами в Казани и республике. Лейла Фазлеева в прошлом учитель русского языка, затем работала в мэрии Казани. С 2014 года она была помощником президента Татарстана, с 2018 года — заместитель премьер-министра республики. Госпожа Фазлеева возглавляет республиканскую комиссию по делам несовершеннолетних. Доход Лейлы Фазлеевой в 2021 году составил 8,1 млн руб., а Ринат Садыков в 2022 году заработал 1,8 млн руб.

Попав под санкции Евросоюза, чиновники не смогут посещать государства ЕС, им также запрещен транзит через их территорию. Счета в странах Евросоюза, если таковые имеются у попавших в списки, будут заморожены. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС будет запрещено каким-либо образом предоставлять им финансирование. Согласно официальным декларациям, у Лейлы Фазлеевой есть имущество только в России (квартира и два нежилых помещения), а у господина Садыкова в собственности вообще нет имущества.

Власти Татарстана не комментируют решение ЕС. Пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова предложила обратиться за комментариями непосредственно к фигурантам списка. Однако госпожа Фазлеева не ответила на звонок «Ъ». В министерстве по делам молодежи запрос «Ъ» также остался без ответа.

Всего под новые санкции ЕС попали 71 физлицо и 33 юрлица. Среди них: губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. В санкционный список также включили несколько российских судей, военных, предпринимателей и военных корреспондентов. Под санкции также попали региональные чиновники Крыма, Чечни и ЛНР и сотрудники российских СМИ.

Среди организаций под санкциями оказались Международный расчетный банк и банк «Центр международных расчетов». Ограничения против них ввели из-за работы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и обмена гривен на рубли для местных жителей. Ограничения также затронули ЧВК «Вагнер Центр», «Вагнеренок», телеканал «Звезда», группу компаний по кибербезопасности Positive Technologies.

Министерство иностранных дел России назвало введение 11-го пакета санкций Евросоюза нелегитимным. Ведомство сообщило об ответных мерах: расширении списка представителей евроинститутов и стран—членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России.

Напомним, что еще 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация РФ на Украине, под санкции ЕС попали депутаты Госдумы, которые избирались от Татарстана. В список были включены парламентарии, которые поддержали обращение к президенту Путину о признании ДНР и ЛНР.

В июле прошлого года в санкционный список Евросоюза включили вице-спикера Госсовета Татарстана и руководителя фракции «Единой России» в региональном парламенте Юрия Камалтынова. Поводом для этого могло стать обращение Госсовета в поддержку спецоперации РФ на Украине.

Глава Татарстана Рустам Минниханов под санкциями ЕС не находится. Однако в январе этого года его включили в ограничительный список США. Также под ограничения попала его супруга Гульсина Минниханова и ее компания «Лучано».

«Если чиновники Татарстана не собирались покупать недвижимость в Испании или Франции, то, мне кажется, эти санкции им по барабану. Будут отдыхать на Волге, ездить на Азовское и Черное моря»,— говорит политтехнолог Константин Калачев. Он считает, что для карьеры Лейлы Фазлеевой и Рината Садыкова «это только плюс». «Когда санкции вводят против людей, у которых есть интересы на Западе, это имеет эффект, но если у тебя дворец только на Волге, то какие проблемы?»— добавляет господин Калачев. Для региональных чиновников это «капитализация» и «теперь можно думать о федеральной карьере», заключает он.

Кирилл Антонов