Рустама Минниханова и его супругу включили в санкционный список Канады

Канада включила главу Татарстана Рустама Минниханова и его супругу Гульсину Минниханову в обновленный список лиц, в отношении которых применяются «специальные экономические меры».

Санкции начали действовать 5 апреля.

В списке вместе с Миннихановыми находятся еще 12 физических и 34 юридических лиц из РФ, в том числе заместитель министра обороны РФ Николай Панков, глава группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин и сама руководимая им группа, подконтрольная Евгению Пригожину компания «Конкорд менеджмент и консалтинг».

С января Рустам и Гульсина Миннихановы находятся под санкциями США. Об этом — в материале «Ъ-Казань» «А что с "Лучано"».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"