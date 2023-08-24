Один из обломков самолета Пригожина найден в двух километрах от места крушения

Один из обломков самолета Embraer Legacy основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина лежит на въезде в поселок Куженкино в Тверской области, сообщили «РИА Новости». Он находится в двух километрах от места крушения самолета.

Полиция оцепила обломок самолета. Полицейские останавливают машины и спрашивают водителей о целях поездки. К месту обнаружения обломков также приехало несколько машин спецслужб. Других подробностей «РИА Новости» не привело.

Как сообщает РБК, дорогу к ферме в Куженкино, недалеко от которой упал самолет, перекрывают сотрудники ДПС и ОМОН. Туда также продолжают приежать машины Следственного комитета.

Бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. Спасатели обнаружили тела всех 10 погибших, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Росавиация публиковала списки пассажиров самолетов, среди них были господин Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. «Аль-Джазира» со ссылкой на источник в ЧВК сообщала, что телефон Евгения Пригожина нашли рядом с одним из трупов, однако его тело еще идентифицировано.

По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ). По данным СМИ, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе «внешнее воздействие».

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вагнер" потерпел небоевое поражение».

Олеся Павленко