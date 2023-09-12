Новый побег из США

Надежды на смягчение денежно-кредитной политики ФРС США не оправдались, и глобальные инвесторы начали распродавать акции американских компаний. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за минувший месяц клиенты фондов американских акций забрали свыше $14 млрд, максимальный объем за неполные полгода. Фонды развивающихся стран, экономики которых продолжают расти темпами выше среднемировых, наращивают привлечения. Продолжаются притоки и в российские фонды акций, но меньшими темпами, чем ранее, поскольку рынок уже не так уж и дешев, да и облигации стали интереснее на фоне подъема ключевой ставки Банком России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew, AP Фото: Richard Drew, AP

В августе американский фондовый рынок столкнулся с сильнейшей за полгода распродажей акций. Об этом свидетельствуют отчеты Bank of America (BofA, учитывающие данные EPFR). По оценке «Денег», по итогам четырех недель, завершившихся 23 августа, клиенты фондов, ориентированных на американские акции, забрали из них свыше $14 млрд. Это на $3,9 млрд меньше средств, инвестированных месяцем ранее ($17,9 млрд), и первый результат со знаком минус с апреля. Больший объем инвесторы забирали из таких фондов в середине первого квартала, когда на фоне разразившегося в США банковского кризиса было выведено более $27 млрд.

Международные инвесторы продолжают массово сокращать вложения на европейском рынке акций. За отчетный период суммарный отток из европейских фондов составил $9,7 млрд, что сопоставимо с оттоком месяцем ранее ($9,2 млрд). В целом все фонды developed markets потеряли в августе $23,3 млрд, и это сильнейший отток в этом году. В исключительном положении среди страновых фондов остаются фонды Японии, чистый приток в которые в августе превысил $5 млрд, но его было недостаточно для компенсации более сильных потерь в Европе и США.

Ставкой не вышли

Снижение интереса международных инвесторов к акциям американских и европейских компаний подтверждает последний опрос глобальных портфельных менеджеров, проведенный BofA. В августовском анкетировании приняли участие 247 управляющих фондами с суммарными активами $635 млрд. По данным опроса, число управляющих, у которых уровень вложений в акции американских и европейских компаний был ниже индикативного уровня, на 22% и 12% превысило число тех, у кого он был выше. За месяц число пессимистов в отношении фондовых рынков увеличилось на 12 и 11 процентных пункта (п. п.) соответственно.

Снижение аппетита у международных инвесторов к американскому риску связано с не оправдавшимися ожиданиями относительно денежно-кредитной политики ФРС США. В апреле на фоне банковского кризиса, одной из причин которого стали высокие ставки, каждый третий опрошенный BofA портфельный менеджер не исключал, что к концу 2023 года американский регулятор пойдет на снижение ключевой ставки. В ожидании ответного роста прибыли компаний международные инвесторы с мая по июль вложили в американские фонды почти $50 млрд.

По мере ослабления банковского кризиса и улучшения макроэкономической статистики в США ожидания по ставке ФРС изменились. По итогам второго квартала американская экономика выросла на 2,4% кв/кв: аналитики ожидали роста, но только на уровне 1,8% кв/кв. В июле Федрезерв, не видя рисков для экономики, повысил ставку на 25 п. п., до 5,25–5,5% годовых. По итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор не принимал никаких решений относительно следующих заседаний и планирует ориентироваться на оперативную макростатистику. При этом отметил, что до конца года понижения ставки ждать не стоит.

«Отсутствие замедления экономики США и сильный рынок труда позволяют ФРС действовать более гибко и удерживать ставку на высоком уровне дольше»,— отмечает аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов. Это, по его мнению, может отрицательно сказываться на рынке акций. С задержкой в несколько месяцев высокие ставки окажут давление на экономику страны, что приведет к снижению прибыли компании и дивидендов, на которые могут рассчитывать акционеры.

«Комбинация всех факторов создает не самый привлекательный профиль доходности и риска рынка акций относительно облигационных инструментов»,— полагает управляющий активами УК «Система Капитал» Дмитрий Терпелов. Нетипично высокий уровень доходности по казначейским облигациям, которые по коротким бумагам до года закрепились выше уровня 5%, по его мнению, является хорошей альтернативой акциям «дивидендных аристократов», которые предлагают меньшую дивидендную доходность.

Акции несут риски заметного снижения цены на фоне высоких мультипликаторов, на которых они торгуются после роста с начала года. По данным главного аналитика УК «Тринфико» Максима Васильева, на текущий момент мультипликатор P/E (отношение стоимости акций к прибыли на акцию) для индекса S&P 500 составляет 18,6, в то время как для периода с 2010 года до начала пандемии 2020 года значение мультипликатора не превышало 18. «Важно отметить, что высокий мультипликатор по рынку наблюдается в период низких или околонулевых ставок, в то время как сейчас доходности по облигациям находятся на уровнях 2008 года — периода, когда оценка рынка опускалась до 10»,— отмечает господин Васильев.

Роста ставок инвесторы ждут и в Европе, даже несмотря на более слабые, чем в США, экономические показатели. По данным Евростата, совокупный ВВП стран Евросоюза во втором квартале 2023 года вырос на 0,5% в годовом выражении, а в квартальном — продемонстрировал нулевую динамику. Кварталом ранее годовой показатель вырос на 1,1%, а в квартальном выражении снизился на 0,2%. Несмотря на слабые экономические данные, инфляция, с которой борется ЕЦБ, остается на уровне более чем вдвое выше того, на который он ориентируется (2%). Поэтому регулятор выступает за дальнейшее повышение ставки.

Быстроразвивающиеся

На фоне высоких рисков дальнейшего подъема ставок в США и Европе инвесторы охотно покупают акции компаний развивающихся стран. По оценкам «Денег», приток средств в фонды emerging markets за месяц составил $15,6 млрд. Это на $4,7 млрд больше июльского показателя и восьмой результат со знаком плюс в этом году. Всего с начала года инвесторы вложили в такие фонды почти $90 млрд, что в полтора раза больше объема инвестиций, поступивших за весь минувший год.

По мнению Дмитрия Терпелова, некоторых инвесторов в развивающихся странах может привлекать относительная дешевизна этих рынков по мультипликаторам, как и тот факт, что эти рынки сильно отстали с начала года. С начала года iShares MSCI Emerging Markets ETF прибавил только 2,6%, тогда как американский индекс S&P 500 вырос на 14%, а европейский Euro Stoxx 50 — почти на 13%.

Росту спроса на такие инвестиции способствовало улучшение ожиданий относительно перспектив мировой экономики. Хотя большая часть управляющих, как и прежде, не ждет ускорения темпов роста, но они не ждут и рецессии. Если еще в начале лета большинство портфельных менеджеров, опрошенных BofA, склонялись к мысли, что спад мировой экономики произойдет до конца года, то к концу лета каждый третий опрошенный не ожидает этого даже в следующем году.

Экономики развивающихся стран традиционно являются опосредованным бенефициаром улучшения ожиданий по американской и глобальной экономике. Тем более что крупнейшие экономики развивающихся стран Китая и Индии продолжают расти темпами, опережающими среднемировой. В июне Всемирный банк прогнозировал рост ВВП КНР в 2023 году на уровне 5,6%, ВВП Индии — на уровне 6,3%. Для сравнения, экономика США, по мнению экспертов Всемирного банка, вырастет в текущем году на 1,1%, еврозоны — на 0,4%. По итогам августа фонды Китая привлекли почти $14,5 млрд, что на четверть выше показателя июля. В фонды Индии инвесторы вложили $1,4 млрд. «На привлекательность Индии оказывает влияние демографический фактор и способность обеспечивать рост экономики выше 6% в год»,— отмечает Михаил Беспалов.

ЦБ меняет конъюнктуру

Интерес к фондам акций сохраняется и у российских инвесторов, но и он претерпел заметные изменения. По оценке «Денег», основанной на данных Investfunds, за месяц, завершившийся 23 августа, все фонды российских акций привлекли немногим более 2 млрд руб. ($21 млн при среднем курсе доллара в июне 94,23 руб./$). Это в два с половиной раза меньше привлечений июля.

Чистые притоки инвестиций отмечались лишь у трети фондов, тогда как по остальным преобладали продажи.

В августе индекс Московской биржи впервые с февраля 2022 года достиг отметки 3200 пунктов, прибавив с начала года более 45%, что могло вынудить часть инвесторов зафиксировать прибыль.

Тем более что Банк России приступил к резкому ужесточению денежно-кредитной политики. В августе регулятор повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п., до отметки 12%. Следом ставки по депозитам повысили все крупные банки, что сделало инвестиции в акции менее привлекательными.

На фоне ужесточения ДКП ЦБ выросли ставки и на долговом рынке. В частности, доходности коротких ОФЗ сроком обращения 1–3 года выросли за месяц на 1,5–2 п. п., до 10,8–11% годовых. «С учетом значительного роста котировок акций с начала года ожидаемая дивидендная доходность индекса Мосбиржи в следующем году в 10% остается привлекательной с исторической точки зрения, но решение инвестировать в акции уже не столь очевидное для обычных инвесторов, большинство из которых находятся в ожидании какой-то распродажи на рынке для удачного входа»,— считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин. Повышение ключевой ставки остановило ослабление рубля. «Слабый рубль благоприятно сказывался на прогнозах финансовых доходов сырьевых экспортеров в индексе, а соответственно, и на ожидаемых дивидендах»,— считает эксперт.

Василий Синяев