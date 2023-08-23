ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий россиян

Инфляционные ожидания граждан России на годовом горизонте в августе увеличились на 0,4%, до 11,5%, на пять лет — сохранились на уровне 9,5%. Центробанк связывает рост с динамикой фактической инфляции и валютного курса. Ценовые ожидания предприятий выросли до максимума с 2022 года.

Как отмечает регулятор, на фоне ослабления рубля инфляционные ожидания у лиц со сбережениями увеличились до 10,4%, без сбережений — до 12,2%. При этом наблюдаемая годовая инфляция у россиян со сбережениями снизилась до 12%, без сбережений — 14,2%. В целом показатель снизился на 0,3% к июлю и составил 13,5%.

Ценовые ожидания, отмечает ЦБ, увеличились во всех отраслях, в частности, за счет ускоряющегося роста издержек (в том числе из-за увеличения цен на бензин). На этом фоне ценовые ожидания предприятий в августе увеличились с 17,4% до 22,6%.

ЦБ сохраняет прогноз по инфляции: в 2023 году 5–6,5%, в 2024-м — 4%. 15 августа на внеочередном заседании регулятор повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п.п., до 12% «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».

Подробнее о мерах ЦБ — в материале «Ъ» «На долларе отпечатались спекуляции».