Минцифры: IT-специальности стали самыми популярными у российских абитуриентов

Минцифры сообщило, что IT-специальности в 2023 году стали наиболее популярными среди российских абитуриентов, поступающих в вузы и колледжи. Самой востребованной специальностью среди поступающих стала «Информатика и вычислительная техника», поступить на нее пытались более 650 тыс. абитуриентов.

«Кроме того, абитуриенты 175 тысяч раз выбрали "Информационную безопасность" и почти 70 тысяч раз — "Компьютерные и информационные науки". В одном заявлении можно было указать до 5 вузов, выбрав в каждом из них до 5 направлений»,— говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Также в министерстве приводят список пяти наиболее популярных специальностей среди поступающих в вузы: «Информатика и вычислительная техника»; «Образование и педагогические науки»; «Экономика и управление»; «Клиническая медицина»; «Машиностроение». В списке самых популярных специальностей у поступающих в колледжи — «Информационные системы и программирование»; «Сестринское дело»; «Лечебное дело»; «Экономика и бухгалтерский учет»; «Tуризм и гостеприимство».

Александр Кислов