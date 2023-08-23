В белгородском селе Козинка в результате обстрела пострадали девять домов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередных обстрелах Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов приграничного Грайворонского городского округа. Пострадавших, по его словам, нет.

Семь снарядов ствольной артиллерии пришлись на село Козинка, стоящее на границе. Осколочные повреждения получили девять домов и легковой автомобиль. На месте работают оперативные службы и выполняют подомовой обход.

За последние сутки по территории Белгородской области было выпущено почти 100 различных снарядов и беспилотников. В результате сброса боеприпасов с БПЛА на санаторий в селе Лавы Валуйского городского округа погибли три человека. Между селами Ивановская Лисица и Антоновка в Грайворонском городском округе был сбит БПЛА самолетного типа. Из-за обстрела краснояружского села Поповка в двух частных домовладениях выбило окна и посекло фасады и кровлю. Там же была повреждена линия газоснабжения.

Из-за атак в Белгородской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Школы областного центра к новому учебному году обезопасят ударопрочной пленкой и мешками с песком.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж