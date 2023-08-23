Белгородский губернатор сообщил о гибели трех человек в результате обстрела санатория

В селе Лавы Валуйского округа второй раз за день была обстреляна территория санатория. В результате погибли три человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, украинские военные «сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди находились на улице». Двое мужчин умерли на месте. «За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью»,— написал губернатор в Telegram.

Два часа назад господин Гладков сообщал, что на территорию санатория сбросили две гранаты с беспилотника. В результате было выбито четыре окна и посечен фасад здания, но никто не пострадал. В Белгородской области на фоне российской военной операции на Украине действует режим высокого уровня террористической опасности.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер