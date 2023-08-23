Половина из уехавших в Алматы россиян не вернулись

Почти половина россиян, уехавших в Алматы в 2022 году, «осознанно вернулась» в Россию, утверждает генконсул РФ в Алматы Евгений Бобров. По его словам, в город прибыло более 100 тыс., из них «осело около 50–55 тыс. человек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Бобров в 2021 году

Фото: Генеральное консульство РФ в Алма-Ате Евгений Бобров в 2021 году

Фото: Генеральное консульство РФ в Алма-Ате

В интервью ТАСС господин Бобров сказал, что ситуация с обращениями россиян в консульское учреждение «остается острой». Он уточнил, что наиболее часто востребованные в Алматы консульские услуги — получение справок об отсутствии судимости и оформление паспортов для поездки за границу.

«Большая часть релокантов заехали в Казахстан с внутренними паспортами, а теперь хотят подать в казахстанские миграционные органы документы для оформления разрешений на временное проживание или вида на жительство»,— рассказал генконсул.

Как сообщали власти Казахстана, в сентябре 2022 года около 400 тыс. россиян приехали в республику после объявления в России частичной мобилизации. В целом за прошлый год в страну въехало около 2,9 млн граждан РФ. В январе Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев, в том числе россиян. В феврале власти республики также запретили оформлять вид на жительство по внутреннему паспорту.

Лаура Кеффер