Forbes: украинская 82-я бригада массово теряет машины разминирования

Недавно отправленная на линию соприкосновения 82-я десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово теряет машины для разминирования в ходе боев с российской армией, сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники. 82-я бригада ВСУ сейчас выполняет боевые задачи на запорожском направлении, которое является одним из основных для украинского контрнаступления.

Издание отмечает, что в распоряжении подразделения изначально было 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, но сразу же попадания на линию фронта бригада начала терять технику

По данным обозревателя Forbes Дэвида Экса, на текущей неделе бригада «списала» по меньшей мере две из двадцати машин M1132 — инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker. «Не ясно, что поразило M1132 и выжили ли экипажи. Вполне возможно, что машины стали жертвами тех же мин, которые пытались обезвредить их экипажи. Также возможно, что они попали под артиллерийский удар или были выявлены дронами»,— отмечает корреспондент издания.

О том, что в районе запорожского села Работино задействовали 82-ю бригаду, 15 августа сообщал обозреватель Forbes. Бригада укомплектована бронемашинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2. В публикации отмечалось, что это «последнее крупное резервное подразделение» ВСУ. Позднее информацию о развертывании 82-й бригады распространили другие СМИ, включая Kyiv Post. Позднее замминистра обороны Украины Анна Маляр публично заявила, что российские военные нанесли по 82-й бригаде ВСУ сразу пять авиаударов в сутки после публикации западных СМИ о ее развертывании в районе Работино.

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Александр Кислов