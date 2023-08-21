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Коммерсантъ FM
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Минобороны Украины сообщило об ударах по 82-й бригаде ВСУ из-за публикаций СМИ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ нанесли пять авиаударов в сутки после публикации западных СМИ о ее развертывании в районе села Работино в Запорожской области.

«Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге,— 5 авиаударов по бригаде за сутки»,— написала Анна Маляр в своем Telegram-канале, напомнив об уголовной ответственности за передачу информации о перемещении ВСУ.

О том, что в районе Работино задействовали 82-ю бригаду, 15 августа сообщал обозреватель Forbes. Бригада укомплектована бронемашинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2. В публикации отмечалось, что это «последнее крупное резервное подразделение» ВСУ. Позднее информацию о развертывании 82-й бригады распространили другие СМИ, включая Kyiv Post.

Между тем Анна Маляр заявила о продвижении ВСУ между Работино и селом Вербовое, а также о попытках России «вернуть утраченные позиции». Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в северной и центральной частях Работино продолжаются «кровопролитные бои сверхвысокой интенсивности».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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