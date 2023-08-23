«РТК-Солар» до 2025 года направит на программу акселерации до 1,1 млрд руб.

Российский разработчик решений в области информбезопасности «РТК-Солар» (входит в «Ростелеком») решил оказывать поддержку проектам на ранних стадиях развития. Директор департамента управления активами и M&A «РТК-Солар» Игорь Хереш рассказал Forbes, что для этого компания создает акселерационную программу, на которую до 2025 года направит до 1,1 млрд млн руб.

Как уточнил Игорь Хереш, при работе с новыми технологиями и продуктами на высокорисковые инициативы обычно направляют 2–5% от инвестиций с целью проверки гипотез развития. «Таким образом, на программу акселерации компания может направить 440–1100 млн руб.»,— сказал он. В «РТК-Солар» заявили, что уже есть стартапы, с которыми компания прорабатывает форму партнерства и поддержки. Однако уточнять их названия до завершения сделки отказались.

В 2022 году компания объявила о начале инвестиционной программы на сумму 22 млрд руб. с горизонтом до 2025 года на развитие технологий кибербезопасности. Однако позднее в компании поняли, что собственные разработки не позволят обеспечить необходимый им темп развития.

«Собственные разработки — это долго, дорого и не всегда эффективно. Поэтому добавили такое направление, как вход в капитал тех или иных российских игроков инфобеза. Не все зрелые компании могут предложить качественные продукты, которые нам необходимы. Поэтому мы принимаем решение инвестировать в компании на более ранних стадиях»,— добавил он.

По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), объем российского рынка кибербезопасности в ближайшие несколько лет будет расти в среднем на 24% в год. В ЦСР полагают, что к 2027 году он составит 559 млрд руб.

По итогам первого полугодия госкомпании и ведомства, формирующие 40% рынка интернет-безопасности, снизили объем закупок в этой сфере. «Ъ» узнал, что объем тендерных закупок снизился на 15% в денежном и на 4% в физическом выражении относительно аналогичного периода прошлого года. По мнению участников рынка, такая динамика связана с тем, что большинство заказчиков продолжают закупать оставшиеся зарубежные решения, которые упали в цене.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госзаказчики меняют безопасность».