Росавиация: ограничения на полеты во все аэропорты Москвы сняты

Росавиация сообщила, что по состоянию на 08:00 московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Жуковский работают штатно. Полеты гражданских воздушных судов в аэропорты были ограничены в целях безопасности. В ночь на 23 августа, по данным Минобороны, Украина попыталась атаковать Москву и Московскую область тремя беспилотниками.

«По состоянию на 08:00 мск 23 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в них временно были ограничены полеты»,— говорится в сообщении Росавиации в Telegram.

Как уточнили в Росавиации, из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло два самолета. Один из них принял аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта. После снятия ограничений пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

По данным Минобороны, в ночь на 23 августа системы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в здание в «Москва-Сити» в столице. Пострадавших нет. В башне «Нева-Тауэр» в «Москва-Сити» выбиты стекла на трех этажах

Милена Костерева