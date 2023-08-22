Воронежские власти отклонили инициативу строительства полигона ТБО от «Экомира»

Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области отклонил концессионную инициативу ООО «Экомир» (структура областного предприятия «Облкоммунсервис») о строительстве полигона и мусоросортировочного комплекса (МСК) в Поворинском районе за 484,9 млн руб. Это следует из соответствующего приказа ведомства.

Причиной отказа департамент назвал выявленную техническую ошибку. Документ подписан первым заместителем руководителя структуры Евгением Скидановым. Глава ведомства Максим Зацепин покинул свой пост в конце июля.

«Экомир» предлагал возвести полигон мощностью 322,1 тыс. кубометров и МСК мощностью 25,6 тыс. т в год на 10 га. Расходы на строительство оценивались в 427,2 млн руб., в покупку спецтехники — 60,4 млн руб. Планировалось, что концессия будет рассчитана на 25 лет, возвести объекты собирались в течение двух лет с момента заключения соглашения. Концессионная плата предлагалась единоразовой в размере 10 тыс. руб. Объем валовой выручки, необходимой для рентабельности проекта, оценивался в 215,4 млн руб. в 2026 году и 288,3 млн - в 2047-м.

Ранее сообщалось, что всего через «Экомир» власти намерены построить и модернизировать 19 объектов ТКО (полигоны, мусоросортировочные комплексы, производства RDF-топлива и компоста) общей мощностью 1,079 млн т в Аннинском, Бобровском, Лискинском, Калачеевском, Новохоперском, Поворинском, Россошанском и Семилукском районах. Предварительная стоимость работ оценивалась в 8,39 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «За Воронежем подбирают отходы»

Алина Морозова

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