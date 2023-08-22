IBM продает Weather Company инвестфонду Francisco Partners

IBM объявила о достижении принципиальной договоренности с инвесткомпанией Francisco Partners по продаже той Weather Company и всех активов, связанных с прогнозированием погоды. Сумма сделки не указывается.

Как отмечается в пресс-релизе, Francisco Partners получит потребительские активы Weather Company, мобильные и облачные цифровые сервисы Weather Channel, включая Weather.com, Weather Underground и Storm Radar, а также корпоративный бизнес Weather Company (продукты для телекомпаний, СМИ, авиакомпаний, а также рекламные технологии и решения для обработки данных для других отраслей). Наконец, Francisco получит научно-техническую платформу Weather Company для прогнозирования погоды.

При этом в рамках сделки у IBM сохранится доступ к данным о погоде, которые технологическая компания использует для обучения моделей искусственного интеллекта и затем продает это в качестве продукта корпоративным клиентам.

IBM приобрела Weather Company в 2016 году за $2 млрд. По данным компании, она обслуживает в среднем около 415 млн человек в месяц, а ее корпоративными клиентами являются более 2 тыс. компаний.

Кирилл Сарханянц