Российские производители разрабатывают аналог препарата «Зепатир» от гепатита С

Минпромторг РФ сообщил, что ряд российских производителей разрабатывают аналог зарубежного препарата зепатир от гепатита С. В ведомстве подчеркнули, что патент на этот препарат действует в стране до марта 2030 года. Ранее «Ъ» узнал, что американский фармпроизводитель MSD предупредил Минздрав РФ и Росздравнадзор о прекращении поставок зепатира в Россию.

Пресс-служба министерства сообщила «Прайму», что аналог лекарства может быть введен в оборот в России после ухода с рынка компании MSD. Кроме того, могут быть использованы механизмы как добровольного, так и принудительного лицензирования.

Представители фарминдустрии также сообщили агентству, что на данный момент препарат есть в наличии в российских аптеках, поэтому рядовым россиянам беспокоиться на данный момент не о чем.

Согласно информации «Ъ», компания уже уведомила российских партнеров об изменениях в торговой политике, однако речь не идет о мгновенной остановке экспорта. Как минимум, решение не повлияет на запланированные в 2024 году поставки.

«Зепатир» входит в тройку наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. В прошлом году его доля в оплаченных государством закупках соответствующих препаратов составила 19 процентов, в первом полугодии 2023 года — 18 процентов.

«Zepatier» («Зепатир») — это инновационный комбинированный противовирусный лекарственный препарат для безинтерфероновой терапии, который был изначально был одобрен Управлением по санитарному контролю медикаментов и продуктов питания (FDA) США, впоследствии было разрешено его применение и в большинстве других государств мира. «Еще совсем недавно гепатит С считали смертельным заболеванием вследствие возникавших патологических изменений в ткани печени и иммунных клетках крови В-лимфоцитах в совокупности с прогрессирующими патологическими изменениями практически во всех других внутренних органах. Учитывая вирусную природу заболевания (вирус HCV является РНК-содержащим вирусом), в первых лечебных протоколах в качестве основного препарата применяли иммуномодулятор интерферон. В последующие годы дополнительно к интерферону начали применять неспецифический противовирусный химиопрепарат рибавирин»,— отмечают создатели препарата.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Фармрынок впадает в гепатию».

Александр Кислов