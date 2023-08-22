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Коммерсантъ FM
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«Сбер» впервые выдал кредит через ЦФА с залогом в виде реального актива

Сбербанк впервые в России провел сделку кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог, сообщила пресс-служба банка. Это аналог кредита, в котором ЦФА выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, причем в решении о выпуске содержатся данные о предмете залога.

Эмитентом сделки стало ООО «ТД ГраСС» — один из крупнейших производителей профессиональных моющих средств, автохимии и автокосметики. Сумма кредита — 100 млн руб. Компания рассматривает возможность дальнейшего кредитования через ЦФА, добавили в кредитной организации.

Как сообщал «Ъ», Альфа-банк в августе принял решение о выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА), привязанных к реальным финансовым активам — стоимости акций ЛУКОЙЛа и величине ключевой ставки. До сих пор эмитенты размещали ЦФА, аналогичные классическим облигациям или привязанные напрямую к стоимости реальных активов.

Подробности — в материале «Ъ» «Облигациям нашли цифровую альтернативу».

Лаура Кеффер

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