Rimac Nevera стал быстрейшим электромобилем «Нордшляйфе»

Компания Rimac установила очередной рекорд «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») — гиперкар Nevera стал быстрейшим серийным электромобилем автодрома, сообщает хорватский автопроизводитель.

1914-сильный полноприводный электромобиль под управлением гонщика Мартина Кодрича проехал 20,8-километровый круг за 7:05.298. Модель превзошла прежний рекорд Tesla Model S Plaid более чем на 20 секунд.

Новому рекорду приурочили выпуск спецверсии гиперкара Rimac. Исполнение Nevera Time Attack будет выпущено тиражом в 12 экземпляров, которые технически повторяют стандартную модель, но имеют особый декор кузова и салона.

Напомним, премьера серийного Rimac Nevera состоялась летом 2021 года. Электромобиль будет выпущен тиражом в 150 экземпляров. В 2023 году гиперкар установил 23 мировых рекорда в течение одного дня.

Максим Вершинин

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