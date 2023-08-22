Африканский союз приостановил членство Нигера

Совет мира и безопасности Африканского союза решил приостановить деятельность Нигера в организации, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление. Решение вступает в силу сегодня, 22 августа. Его приняли из-за произошедшего в Нигере военного переворота. Африканский союз также призвал все государства-члены и международное сообщество «воздерживаться от любых действий, которые узаконили бы незаконный режим в Нигере».

27 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. 10 августа страны ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Нигерские военные грозились убить господина Базума в случае интервенции, но в итоге решили его судить. На военных аэродромах стран ЭКОВАС уже ведется подготовка к интервенции.

Подробности — в публикации «Ъ» «Ни мира, ни войны».

Лаура Кеффер