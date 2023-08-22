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Коммерсантъ FM
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Росавиация: ограничения на полеты в аэропорты Внуково и Домодедово сняты

Утром 22 августа полеты гражданских воздушных судов в аэропорты Внуково и Домодедово были ограничены в целях обеспечения безопасности, сообщила Росавиация. В настоящее время аэропорты столичного авиаузла, а также Жуковский работают штатно. По данным Минобороны, в ночь на 22 августа Украина пыталась атаковать объекты в России четырьмя беспилотниками.

«Сегодня рано утром, 22 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Из них девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты»,— говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в Росавиации, после отмены ограничений на использование воздушного пространства, в 04:30 мск, пассажиры задержанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

По данным Минобороны, Украина в ночь на 22 августа пыталась атаковать объекты в России четырьмя беспилотниками. Два из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны в Московской области, два — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Брянской области. Оборонное ведомство и региональные власти утверждают, что пострадавших нет.

Милена Костерева

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