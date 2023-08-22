Болгария планирует осенью начать поставки Украине бронированного транспорта

Болгария готовится в конце сентября – начале октября начать передачу Украине советского бронированного транспорта. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в Одессе на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

«Как только в сентябре парламент возобновит заседания, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября - началу октября мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения. И я думаю, что тогда сможет начаться передача»,— сказал господин Тагарев (цитата по «Укринформ»).

Как рассказал господин Резников, Болгария также может помочь Киеву в подготовке военных и в реабилитации раненых на своей территории.

Правительство Болгарии одобрило поставку Украине бронетранспортеров в начале августа. Речь идет о технике, которая на данных момент не используется военными. Численность невостребованной техники составляет около 100 БТР.

В Болгарии самый низкий среди других стран ЕС уровень поддержки населения по вопросу передачи оружия Украине. По официальным данным Евросоюза, такие действия поддерживают только 30% населения страны.

Леонид Уварчев