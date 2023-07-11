Поставки оружия Украине поддерживают меньше 40% жителей Болгарии, Кипра и Словакии

64% граждан стран Евросоюза поддерживали финансирование закупок и поставку вооружения Украине в мае–июне 2023 года. Это на 1 процентный пункт меньше, чем зимой, и на 4 п. п. меньше, чем летом 2022 года (июнь–июль). Больше всего поставки поддерживают в Швеции, Португалии, Финляндии и Дании, меньше всего — в Болгарии, Словакии, Австрии и на Кипре.

Результаты опроса приводит социологическая служба Еврокомиссии «Евробарометр» (.pdf). Почти во всех стран поддержка поставок оружия снизилась, по сравнению с прошлым летом. Она увеличилась только в Италии, Португалии и Швеции. Больше всего поддержка упала в Австрии, Эстонии, Венгрии, Словакии и на Мальте.

Как страны ЕС поддерживают поставки оружия Украине (по сравнению с летом 2022 года):

Болгария — 30% (-5 п. п.);

Кипр — 36% (-8 п. п.);

Словакия — 37% (-13 п. п.).

Австрия — 40% (-10 п. п.);

Греция — 43% (-2 п. п.);

Венгрия — 44% (-11 п. п.);

Словения — 49% (-5 п. п.);

Чехия — 54% (-2 п. п.);

Румыния — 55% (-6 п. п.);

Франция — 58% (-4 п. п.);

Испания — 60% (-7 п. п.);

Италия — 60% (+3 п. п.);

Германия — 62% (-8 п. п.);

Эстония — 64% (-11 п. п.);

Мальта — 64% (-10 п. п.);

Бельгия — 69% (-4 п. п.);

Люксембург — 70% (-8 п. п.);

Хорватия — 72% (-2 п. п.);

Латвия — 74% (-2 п. п.);

Ирландия — 79% (-7 п. п.);

Литва — 84% (+1 п. п.);

Нидерланды — 85% (не изменилось);

Польша — 86% (-5 п. п.);

Дания — 89% (-3 п. п.);

Финляндия — 89% (не изменилось);

Португалия — 90% (+4 п. п.);

Швеция — 93% (+1 п. п.).

Леонид Уварчев