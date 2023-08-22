Главные анонсы 22 августа

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге состоится 15-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин выступит с видеообращением на деловом форуме БРИКС.

Президент ЮАР встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, который прибудет в страну с госвизитом.

В Магадане секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет совещание по вопросам национальной безопасности на территории Дальнего Востока. Во встрече примут участие главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных министерств и ведомств.

Пройдет конкурс на пост мэра Томска. Ранее выборы мэра Томска, которые проходили 11 апреля в формате конкурсного отбора, признали несостоявшимися из-за того, что оба кандидата взяли самоотвод в день голосования.

С 22 по 25 августа в Джакарте запланирована встреча министров финансов и управляющих центральными банками АСЕАН. Кроме того, на Бали (Индонезия) пройдет встреча министров энергетики АСЕАН.

Сбербанк повысит ставки по ипотеке на вторичное жилье и новостройки на 2 процентных пункта, при этом кредиты по всем заявкам, поступившим до этого момента, будут одобрены по прежним ставкам.

Правительство Японии, как ожидается, примет решение о сроках начала слива очищенной от радиации воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

В США запланирован запуск ракеты SpaceX с новой группой интернет-спутников Starlink.