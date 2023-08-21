Goldman Sachs хочет продать часть бизнеса по управлению частными капиталами

Сегодня, 21 августа, американский банк Goldman Sachs сообщил, что рассматривает возможность продажи части своего бизнеса по управлению частными капиталами. Речь идет о подразделении Personal Financial Management (PFM), которое занимается инвестиционным консультированием и под управлением которого находится $29 млрд. В банке заявили, что рассматривают разные альтернативы дальнейшего развития этого бизнеса.

Goldman Sachs купил бизнес в 2019 году — тогда компания называлась United Capital Financial Partners. Сумма сделки составила $750 млн, а под управлением компании находились активы на $25 млрд. Целью сделки было расширение состава клиентов бизнеса Goldman Sachs по управлению частными состояниями. Если до этого оно занималось в основном управлением активами сверхбогатых клиентов, то с покупкой нового бизнеса банк хотел заняться и управлением менее крупными капиталами.

При этом PFM оставался лишь незначительной частью всего бизнеса банка по управлению капиталами — под управлением Goldman Sachs находятся активы сверхбогатых клиентов на $1 трлн. Теперь банк снова собирается сконцентрироваться на управлении именно такими активами.

Яна Рождественская