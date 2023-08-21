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Коммерсантъ FM
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Минюст признал нежелательными журналистскую организацию CIT и движение «Аллатра»

Минюст включил в перечень нежелательных организаций иностранную неправительственную организацию Conflict Intelligence Team (CIT; Украина) и Общественный союз «Международное общественное движение ''Аллатра''» (Украина). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Генпрокуратура признала деятельность организаций нежелательными 10 и 8 августа соответственно. Ведомство назвало CIT «группой псевдожурналистов», а «Аллатру» — «псевдорелигиозной организацией». Обе организации ведомство обвиняет в дискредитации российской армии.

Полина Мотызлевская

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