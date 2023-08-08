Генпрокуратура объявила нежелательным украинское движение «Аллатра»

Генпрокуратура России сообщила о признании нежелательной в РФ деятельности основанного на Украине движения «Аллатра». Ведомство называет движение «псевдорелигиозной организацией», участники которой дискредитируют армию России и органы власти по указанию Украины.

«Активисты МОД "Аллатра" на территории Российской Федерации получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти»,— говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что после начала военной операции на Украине движение «Алларта» начало распространять «заведомо ложную информацию» о российской армии.

Движение «Аллатра» было создано в Киеве в 2011 году. В 2014 году его официально зарегистрировали на Украине в качестве религиозной организации. В самом движении отмечают, что его подразделения действуют в России, на Украине, в США и нескольких странах Европы. Руководство «Аллатры» позиционирует движение как «общественный союз, действующий вне политики и вне религии».

Александр Кислов