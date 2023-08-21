Глава разведки Словакии снят с должности после обвинений в создании ОПГ

Президент Словакии Зузана Чапутова отстранила от исполнения служебных обязанностей главу информационной службы (разведки; SIS) Михала Алача. На прошлой неделе полиция предъявила Михалу Алачу обвинения в совершении преступления по созданию, организации и поддержке преступной группы, а также в превышении полномочий. По делу также проходит глава Управления нацбезопасности Словакии Роман Конечный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михал Алач

Фото: SIS Михал Алач

Фото: SIS

«Сотрудник Словацкой информационной службы должен быть временно отстранен от исполнения государственной службы, если его дальнейшее выполнение государственной службы будет угрожать важным интересам государственной службы и если он обоснованно подозревается в совершении преступного деяния»,— прокомментировал пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец (цитата по изданию Aktuality). Он напомнил, что прокурор Специальной прокуратуры согласился с обвинением. SIS пока будет управлять заместитель главы службы.

SIS использует интегрированную модель разведки, что означает, что она охватывает как внутреннюю, так и внешнюю разведку. Военная разведка Словакии находится в ведении отдельного разведывательного управления.

Глава SIS был задержан 19 августа, отпустили его на следующий день. По одной из версий, Михала Алача задержали из опасений, что он может повлиять на свидетелей. По данным следствия, он состоял в преступной группе, возглавляемой одним из словацких бизнесменов, целью группировки было влияние на расследование уголовных дел. Михал Алач отрицает свою вину, он пообещал прокомментировать дело после завершения расследования.

Мария Федотова