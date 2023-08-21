Серверы yandex.kz перенесут в Казахстан

Компания «Яндекс» перенесет в Казахстан серверы, обслуживающие домен Yandex.kz. Об этом сообщило министерство цифрового развития Казахстана в ответ на запрос BES.media. Ранее компания перенесла в Казахстан серверы «Яндекс Go».

«В рамках стремления к укреплению партнерства и национальных цифровых ресурсов Яндекс подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz — так уже ранее было сделано для сервиса Яндекс Go. Также в дорожную карту будет включен план мероприятий по переносу обработки персональных данных граждан страны на серверы, расположенные в республике»,— рассказали в министерстве.

В начале августа СМИ со ссылкой на источники писали, что с 1 сентября 2023 года вступит в силу закон, дающий ФСБ круглосуточный доступ к базам данных «Яндекс Go». 8 августа власти Финляндии решили запретить финской версии сервиса (Yango) передавать данные пользователей в Россию. 9 августа в Казахстане на несколько часов блокировали доменное имя yandex.kz.

Власти объяснили это тем, что ресурс размещается на серверах, находящихся вне Казахстана. В «Яндекс Такси» заявили, что российские правоохранительные органы не имеют доступа к данным зарубежных пользователей.

Анастасия Ларина