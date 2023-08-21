Дания разрешит Украине использовать F-16 только на украинской территории

Министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16, полученные от Дании, только на своей территории. Об этом заявил датский министр обороны Якоб Эллеман-Енсен.

«Мы передаем оружие при условии, что оно используется для вытеснения врага с территории Украины. И ничего больше»,— сказал министр, его слова приводит агентство ТАСС. «Таковы условия, будь то танки, истребители или что-то еще. Это сигнал, который Украина, конечно же, получит»,— добавил он.

Об этом же заявил председатель Консервативной партии Сёрен Папе Поульсен. «Важно, чтобы их использовали для самозащиты на Украине. Идея состоит в том, чтобы не использовать самолеты для нападения на Россию»,— подчеркнул он.

Дания и Нидерланды вчера, 20 августа, объявили о намерении передать Украине истребители F-16. Как сообщил в июле исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен, обучение пилотов начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Обучение займет минимум шесть месяцев.

Дания собирается поставить на Украину 19 истребителей. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что всего две страны поставят 42 самолета.

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