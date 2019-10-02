В Липецке застройщик «самого проблемного дома» признан банкротом

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ООО «СУ-10» треста «Липецкстрой», следует из судебной документации. Резолютивная часть решения суда пока не опубликована. С иском о банкротстве обратилась публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства».

Напомним, СУ-10 возводит многоэтажный дом по улице 50 лет НЛМК, который губернатор Игорь Артамонов назвал «самым проблемным» недостроем. Компания планирует построить четырехподъездную высотку после продления права аренды на земельный участок. Уже возведен третий подъезд, однако по мнению Игоря Артамонова, готовый на 28% объект рыночной стоимостью 101,7 млн руб. является самостроем и его надо снести.

По данным Kartoteka.ru, ООО СУ-10 «Липецкстрой» зарегистрировано в Липецкой области в мае 2010 года. Уставный капитал — 71,5 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия оказалась нулевой, чистый убыток — 1,6 млн руб. Гендиректор — Тимур Сергеев. Андрей Шевелев владеет 72,03%, остальные 29,97% в собственности самой компании.

Александр Прытков