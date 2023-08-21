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Коммерсантъ FM
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Трамп отказался участвовать в дебатах 23 августа из-за «легендарного» лидерства

45-й президент США Дональд Трамп не будет участвовать в дебатов претендентов на пост президента от республиканцев. Он объяснил это тем, что опрос телеканала CBS показал его лидерство с «легендарными» показателями — с поддержкой 62%.

«Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство — с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим»,— написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

Господин Трамп значительно опережает своих соперников по Республиканской партии по результатам множества опросов. В исследовании CBS на втором месте находится губернатор штата Флорида Рон Десантис с 16%.

Первые дебаты будут проходить на Fox News. По информации The New York Times, господин Трамп вместо этого даст интервью журналисту Такеру Карлсону, который ранее ушел с Fox News.

О политической ситуации в США — в материале «Ъ» «Республиканцы разукраинились во мнении».

Леонид Уварчев

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