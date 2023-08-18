Трамп с отрывом опережает всех потенциальных кандидатов среди республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп с большим отрывом опережает всех потенциальных кандидатов от Республиканской партии, готовых пойти на президентские выборы в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные площадки FiveThirtyEight.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Reuters Дональд Трамп

Фото: Reuters

Кандидатуру Дональда Трампа в качестве кандидата на предстоящие президентские выборы одобряет 53,8% членов Республиканской партии, губернатора Флориды Рона Десантиса — 15%, американского предпринимателя Вивека Рамасвами — 7,4%, бывшего вице-президента США Майкла Пенса — 5,5%, экс-губернатора Южной Каролины Никки Хеллей — 3,7%.

Первые дебаты претендентов на пост президента США от Республиканской партии пройдут 23 августа. Дональд Трамп заявил, что не видит смысла участвовать в дебатах кандидатов на пост президента среди республиканцев, поскольку он значительно опережает своих конкурентов-сопартийцев.

Среди демократов абсолютное лидерство удерживает действующий президент Джо Байден. Его готово поддержать 64,9% сторонников этой партии. У его основного соперника Роберта Кеннеди-младшего рейтинг поддержки 14,3%.

Анастасия Ларина