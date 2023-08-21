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Коммерсантъ FM
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В Москве в туалете торгового центра найден плод человека

В Москве в торговом центре на Свободном проспекте на востоке городе обнаружен плод человека, сообщила столичная прокуратура. По предварительной информации, «плод соответствует 10–12 неделям беременности». Личность 27-летней матери установлена, она находится в медучреждении.

Плод обнаружили посетители. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Работу правоохранительных органов координирует Перовская межрайонная прокуратура. Главное следственное управление СКР по Москве проводит доследственную проверку. Следователи работают на месте происшествия.

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