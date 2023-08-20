Компания-владелец Pornhub сменила название

IT-компания MindGeek, которая, в частности, владеет порносайтом Pornhub и рядом других ресурсов с контентом, изменила название на Aylo. Смену наименования в компании объяснили приверженностью инновациям.

«Рады объявить о корпоративном ребрендинге и смене названия. Решение переименовать компанию в Aylo было принято в ответ на потребность в новом старте и новой приверженности инновациям, разнообразному и инклюзивному контенту для взрослых, а также безопасности»,— говорится в заявлении на сайте компании.

В компании уточнили, что Aylo символизирует «новое начало и отражает стремление быть ведущей глобальной технологической платформой». Новый фирменный стиль будет реализован во всех коммуникациях компании, маркетинговых материалах и цифровых платформах.

MindGeek была основана в 2004 году. Сейчас компания помимо Pornhub владеет рядом других ресурсов со взрослым контентом и порностудий, в том числе Brazzers и YouPorn. В марте 2023 года канадский частный инвестиционный фонд Ethical Capital Partners (ECP ) объявил о покупке MindGeek. ECP заявила, что сосредоточится на укреплении «доверия и безопасности» компании и на том, чтобы сделать ее «интернет-лидером в борьбе с незаконным онлайн-контентом».

Издание Variety отмечает, что покупка компании, а теперь и смена названия произошли после того, как MindGeek стала объектом многочисленных судебных исков, в которых утверждается, что Pornhub получал прибыль, распространяя детскую порнографию и секс-видео без согласия участников. MindGeek отвергла обвинения. В PornHub утверждали, что никогда не разрешали публикацию видео с сексуальным насилием над детьми и «привержены борьбе с таким контентом».

Милена Костерева