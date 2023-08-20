В Москве будет ограничено движение на ряде улиц из-за спортивных мероприятий

Движение транспорта будет ограничено на некоторых московских улицах 20 августа. Это связано с проведением ряда спортивных мероприятий. С 00:01 20 августа и до окончания мероприятий будет недоступна парковка в местах введения ограничений.

В центре города вводятся ограничения из-за полумарафона «Лужники». На улице Хамовнический Вал движение будет ограничено с 7:30 до 12:00, на Лужнецкой набережной — с 7:30 до 12:30, на Москворецкой набережной — с 8:00 до 11:30, на Кремлевской набережной — с 8:00 до 11:40, на Пречистенской и Фрунзенской набережных — с 8:00 до 12:00, на Устьинской набережной — с 8:10 до 11:00, на Краснохолмской, Гончарной, Котельнической набережных — с 8:10 до 11:15.

В районе Московской аллеи ограничения связаны с легкоатлетическим забегом «Динамо бежит». На улице Юрия Никулина движение будет перекрыто с 9:00 до 11:30, на Московской, Театральной, Трудовой, Правой Дворцовой и Левой Дворцовой аллеях — с 9:30 до 10:30, на площади Космонавта Комарова и Летней аллее — с 9:30 до 10:45, на Петровско-Разумовской аллее — с 9:30 до 11:00.

Ряд ограничений вводится из-за триатлона. Будет закрыто движение на улице Крылатская и в местном проезде от дома 2А по Крылатской улице до въезда на территорию Гребного канала с 08:00 до 13:00.

Леонид Уварчев