В Израиле 33-ю неделю протестуют против судебной реформы

Израильтяне вновь вышли на протесты против судебной реформы, несмотря на то, что один из самых спорных документов в ее рамках уже принят. Демонстрации продолжаются более семи месяцев, на улицы Тель-Авива сегодня вышли около 101 тыс. человек, сообщает The Times of Israel.

У резиденции президента Израиля в Иерусалиме протестовали около 2 тыс. человек, передает Haaretz.

Протесты против реформы, которая, по мнению критиков, ослабит судебную власть, а по заявлению правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сбалансирует ветви власти, продолжаются с января.

В марте, на фоне масштабных протестов, господин Нетаньяху объявил о приостановке обсуждения реформы для переговоров с оппозицией, которые обе стороны в июне объявили провалившимися.

В тот день, когда Кнессет принял закон, ограничивающий право Верховного суда вмешиваться в решения других органов власти, израильский премьер выписался из больницы после установки кардиостимулятора.

О реализации реформы читайте в публикации «Ъ» «Настанет год, реформы черный год».

Мария Федотова